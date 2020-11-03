Наставников для подростков ищут в Ялуторовске, Ишиме, Казанском и Ярковском районах

Медиацентр молодежной политики Тюменской области

С 3 до 14 ноября жители Ялуторовска, Ишима, Казанского и Ярковского районов могут подать заявку, чтобы стать наставниками подросткам, нуждающимися в поддержке и помощи. Они помогут детям найти пути самореализации малом городе.

Цель наставника — стать примером для подростка, привить интерес к творческой, спортивной или проектной деятельности. А также оказать поддержку и передать свои инструменты преодоления сложных ситуаций. Итоги работы каждая пара наставник-ребенок представит на выпускном балу, который пройдет в марте 2021 года.

Принять участие могут молодые люди от 25 до 40 лет. Подать заявку можно на сайте наставничество72.рф. Отбор кандидатов пройдет в два этапа: дистанционная оценка и очное собеседование.

Перед знакомством с подростками для наставников будет организован образовательный интенсив с тренерами-психологами. Они расскажут о принципах работы с каждым возрастом, методах решения конфликтных ситуаций, поисках мотивации для ребёнка. Консультационная поддержка наставникам будет организована и во время работы с детьми.

Платформа наставничество72.рф объединит наставников, родителей и специалистов, которые работают с подростками. Вместе они реализуют проект "Шанс" в котором дети могут увидеть траектории собственного развития в профессии, увлечениях и других сферах жизни.

"Объединение родителей, наставников и специалистов в единую систему наставничества в Тюменской области позволит обмениваться опытом и развивать новые идеи и технологии по работе с подростками. Со временем планируется привлечь в этот проект все муниципальные образования юга Тюменской области. — рассказала куратор проектов молодежной политики Тюменской области Юлия Каргаполова.