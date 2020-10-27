Психологи бесплатно консультируют тюменцев во времена пандемии

Психологи-волонтеры проводят бесплатные консультации во время пандемии для жителей Тюмени. В рамках проекта "МыРядом" специалисты помогают тем, кто заразился или находится в трудной жизненной ситуации. За время работы проекта проведено более 2 тысяч консультаций.

Руководитель Надежда Сафьян отмечает, что проект всегда в поиске новых волонтеров-психологов. Люди обращаются с разными ситуациями, каждому нужен подходящий по компетенциям специалист.

За последний месяц вырос процент заявок от студентов, людей, утративших доход и подростков с проблемами отношений в семье и школе. Острая реакция на происходящее вокруг, упадок сил – темы консультаций на линии помощи для детей и родителей. С октября усиленно начала действовать линия помощи для педагогов.

Скорая психологическая помощь: МыРядом2020.рф. Бесплатные телефоны для получения помощи психолога в городах:

Тюмень: +7 345 265-90-14;

Для всех городов, для ночных консультаций: +7 958 577 17 35.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.