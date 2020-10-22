В Тюменской области 139 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 139 заболевших выявлено в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 12 134 случая заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 48 человек, за весь период пандемии — 8 236 человек. Также за минувшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусом, с начала пандемии скончались 56 пациентов с COVID-19.

"Несмотря на усилия врачей скончалась женщина 50 лет от острой сердечно-легочной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

1759 человек остаются под медицинским наблюдением, 2068 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.