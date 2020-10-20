Тюменские школьники уходят на двухнедельные каникулы

13:43 20 октября 2020
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С 26 октября по 8 ноября продлятся каникулы в школах Тюменской области. Перевод детей на дистанционного обучение - как частичное, таки полное - в регионе не рассматривается.

Речение об удлинении каникул принято с учетом сложившейся эпидобстановки и в целях профилактики распространения респираторных вирусных инфекций. Об этом в прямом эфире заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер:

Теги: каникулы , коронавирус , образование , ОРВИ , школы
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