Тюменские школьники уходят на двухнедельные каникулы

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С 26 октября по 8 ноября продлятся каникулы в школах Тюменской области. Перевод детей на дистанционного обучение - как частичное, таки полное - в регионе не рассматривается.

Речение об удлинении каникул принято с учетом сложившейся эпидобстановки и в целях профилактики распространения респираторных вирусных инфекций. Об этом в прямом эфире заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер: