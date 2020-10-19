Конкурс детских рисунков по охране труда проводят в Тюмени

В Тюменской области стартовал конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами детей". Участвовать могут дети от 7 до 9 лет (включительно) и от 10 до 15 лет (включительно).

На первом этапе лучшие рисунки до 30 декабря отберут в районах и городах. Второй проводится департаментом труда и занятости населения Тюменской области до 25 января 2021 года.

На конкурс принимаются детские творческие работы, выполненные на любом материале и в любой технике рисования, без рамок и ламинирования. Работы нужно сдать в администрацию муниципального образования.

Победители в каждой возрастной группе получат дипломы и памятные подарки. Педагоги, под чьим руководством конкурсные работы заняли призовые места, награждаются благодарственными письмами департамента.

Подробности участия и обофрмления работ - здесь.