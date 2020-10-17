Праздник "Капуста-барыня" в Ялуторовске проведут в ограниченном формате

Народное гулянье "Капуста-барыня" пройдет 17 октября в Ялуторовске в рамках традиционных Мамонтовских дней, посвященных 179-летию со дня рождения крупного промышленника и мецената Саввы Ивановича Мамонтова. В этом году мероприятие проведут в ограниченном формате, учитывая напряженную эпидемиологическую обстановку.

В частности, на празднике допускается присутствие до 50 гостей и только по предварительной записи. Гулянье начнется в полдень, а его главной героиней будет капуста. Участников ждут конкурсы, мастер-классы и показательные выступления. Например, покажут, как рубить апусту шашкой.

Все желающие смогут посмотреть празднование в социальных сетях Ялуторовского острога, пишет "Вслух.ру".

Традиционные Мамонтовские дни стартовали 15 октября, когда состоялось возложение цветов. Состоялись экскурсии, видео-лекции, онлайн-викторины, классные часы, показ документального фильма в социальных сетях МАУК "Арт – Вояж". Завершит Мамонтовские дни спектакль "Бабий бунт" во Дворце культуры 23 октября.