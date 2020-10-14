Более тысячи вкладчиков Запсибкомбанка приняли участие в благотворительной акции

Ветераны войны и труженики тыла, проживающие в Тюмени, получили полезные подарки от Запсибкомбанка. Доброе дело стало возможным благодаря совместной инициативе банка и его клиентов.

В конце апреля клиентам банка представилась возможность открыть вклад "Традиции побеждать", приуроченный к 75-летию Победы. С каждого открытого вклада Запсибкомбанк от имени клиента перечислял определённую сумму в качестве пожертвования в Российский благотворительный общественный фонд помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны "ВИКТОРИЯ-1945".

Поддержать ветеранов и выразить им свою благодарность решили более тысячи вкладчиков. Такое внимание дорогого стоит для поколения победителей, уверен заместитель председателя городского совета ветеранов Николай Степанов:

Приятно, что участников той страшной войны вспоминают не только 9 Мая, что предприятия помогают не только словом, но и делом. Особенно ценна такая поддержка и забота для одиноких стариков.

Вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев, комментируя выбор благотворительной организации, рассказал, что фонд "ВИКТОРИЯ-1945" уже 20 лет помогает участникам Великой Отечественной войны:

Мы рады, что вместе с нашими клиентами мы внесли посильный вклад в это благое дело. Наше кредо - быть полезными людям, и добрые дела - такая же часть нашей работы, как и непосредственно банковская деятельность. Я искренне убежден, что помогать старшему поколению - обязанность каждого, и наша задача окружить их вниманием и заботой, чтобы ветераны не чувствовали себя одинокими.

Представители благотворительного общественного фонда помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны "ВИКТОРИЯ-1945" рассказали, что часто сотрудничают с крупными организациями, и особенно подчеркнули важность заинтересованности региональных компаний в поддержке поколения победителей.

"То, что сделали нынешние ветераны в сороковые годы для защиты нашей Родины и в послевоенные годы для ее восстановления, переоценить невозможно. Мы перед ними в неоплатном долгу. Отрадно, что региональный бизнес не остается равнодушным", - сообщили в фонде.