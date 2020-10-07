Тюменцев приглашают на необычную лекцию в музей

Фото: пресс-служба ТМПО

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова регулярно организует интересные встречи на тему искусства. Так, 8 октября в 18:00 в музее состоится лекция "Коллекция невозможных фигур". Вход бесплатный. Возрастная категория 16+.

Человек неустанно мысленно создает вокруг себя то, что для него будет просто и понятно. Он даже не может себе представить, что некоторые объекты, окружающие его, могут быть "невозможными". О таких объектах и пойдет речь на лекции методиста по музейно-образовательной деятельности МКимС Евгении Рябовой.

На лекции будут рассмотрены рисунки, картины и варианты объёмных фигур, которые своей противоречивой структурой поражают взгляд и вызывают у нас желание не останавливаться перед "загадочным", а попытаться открыть для себя нечто новое.

Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72.

Необходимо быть в защитной маске.