Тюменские дачники делятся секретами сохранения помидоров

Перед надвигающимися заморозками тюменские дачники стараются убрать весь урожай. С кустов снимают все помидоры, в том числе еще недозревшие – зеленый. При правильных условиях хранения томаты покраснеют и будут пригодными к употреблению.

Садовод и агроном Вера Малинина рассказала, как правильно хранить такие помидоры, чтобы они дозрели.

"Изначально нужно верно их собрать. Осмотреть, нет ли повреждений, гнили, грибка. Брать только здоровые целые помидоры. Далее каждую насухо вытереть. Только после этого можно раскладывать на хранение и дозревание", - отмечает эксперт.

Чтобы помидоры покраснели, нужно сложить их в коробку, накрыть темной тканью и убрать в теплое сухое место. Чем теплее в помещении, тем быстрее покраснеют томаты. Чтобы ускорить процесс, к зеленым можно положить один красный. Он будет выделять этилен, что приведет к ускоренному процессу созревания.

Также можно выложить плоды на подоконник и оставить на солнышке на несколько суток, но при этом постоянно проверять, чтобы они не перезрели.

Чтобы замедлить процесс покраснения и увеличить срок хранения, нужно убрать помидоры в прохладное место. Например, в погреб, подвал, холодильник. Они тоже созреют, но через больший промежуток времени, так как интенсивность покраснения уменьшится.

Важно не допускать попадания влаги на томаты, иначе они начнут гнить. При хранении в погребе помидоры лучше сложить в пакет и подвесить к потолку, пишет "АиФ - Западная Сибирь".