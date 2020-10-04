В тюменских больницах внедряют современное диагностическое оборудование

Врачи лучевой диагностики городской поликлиники №1 используют в своей работе современную цифровую технику. Оборудование экспертного класса позволяет выявить многие заболевания на ранней стадии, в том числе и онкологические, а также снизить лучевую нагрузку.

Флюорограф, маммограф и рентгенологический аппарат появились в больнице в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Благодаря новому рентген-аппарату у одного из мужчин врачи смогли увидеть в просвете бронха небольшое новообразование, его сразу направили на дообследование к онкологам. Подозрения подтвердились, и сейчас он проходит курс специального лечения.

На аналоговых аппаратах такую опухоль на ранней стадии врачи обнаружить не смогли бы, а значит и шансы на выздоровление были бы меньше. К тому же у нового рентген-аппарата есть ещё и возможность проводить томографию.

"Снимок один, но можно обрабатывать компьютерные изображения: добавлять яркость, четкость, масштабировать и в автоматическом режиме проводить необходимые измерения", - пояснила заведующая отделением лучевой диагностики поликлиники Мария Сергиенко.

Рентген-аппарат к тому же имеет функцию голосового описания снимков. Для диагностики теперь не требуется рентген-пленка, специальные условия фотолаборатории, реактивы. Техника в режиме реального времени передает изображение прямо на рабочий компьютер доктора.

Ежедневно специалисты проводят лучевую диагностику примерно 300 пациентов – это на четверть больше, чем на аналоговых аппаратах, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.