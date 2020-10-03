Идея для проведения домашних выходных: обзор ТВ-каналов с сериалами от "Русской компании"

Когда все рабочие моменты решены, а домашние дела сделаны, наступает время для отдыха и расслабления. Как еще лучше отдохнуть, если не за просмотром любимого сериала? Сегодня существует множество каналов, на которых можно найти самые различные сериалы: от мелодрам до фантастики. В Тюмени и Тюменском районе доступ к ним предоставляет ООО "Русская компания" в рамках подключения услуги кабельного ТВ.

Например, телеканалы "СТС Love" и "ТНТ4" транслируют любимые сериалы прошлых лет: "Папины дочки", "Молодежка", "Счастливы вместе", "Универ", "Кадетство" и многое другое. Можно одновременно хорошо провести время и раствориться в ностальгии.

Телеканал "Ю" представляет лучшие драматические сериалы, которые полюбились зрителям. Здесь можно найти вечный "Клон", "Дороги Индии", "Цветок Карибского моря" - все, что подходит для просмотра, пока готовится вкусный ужин.

Одни из самых популярных телеканалов с сериалами – "Дом кино" и "Дом кино Премиум". С этими каналами вы погрузитесь в мир отечественного кинематографа и проведете вечера со знакомыми всем русскими актерами.

На "Fox" и "Fox Life" можно найти популярные такие популярные зарубежные сериалы, как "Анатомия страсти", "Саламандра", "Доктор Хэрроу" и другие.

"Киносерия" – это телеканал зарубежных и российских сериалов, где представлены самые интересные многосерийные фильмы последних лет. Вас ждут сериалы самых разных жанров, каждый член семьи сможет найти что-то для себя.

Для любителей современных мультсериалов подготовлен популярный телеканал "2x2". Сетка этого канала состоит преимущественно из мультфильмов для всех возрастов. Однако не все программы подойдут для самых юных телезрителей.

Телеканал с широкой зрительской аудиторией "ФЕНИКС+ КИНО" является каналом-сборником лучших российских сериалов.

Телеканал "Дорама" подойдет для любителей азиатской индустрии. В эфире вас ждут сериалы производства Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня и других стран, которые принято обозначать общим термином "дорама". Распространенная тематика – романтические отношения, социальные комедии, школьная, студенческая и спортивная жизнь.

Проводите выходные вместе с "Русской компанией"!

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