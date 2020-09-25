Тюменцев приглашают на комплексное офтальмологическое обследование

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Комплексное обследование зрения у взрослых проводит Областной офтальмологический диспансер в Тюмени. Check-up "Предотвратить потерю" направлен на выявление заболеваний глаз на ранней стадии, предупреждение ухудшения и потери зрения.

Рекомендуется проверять зрение один раз в год, даже если ничего не беспокоит. Программа Check-up организована так, чтобы за 1,5-2 часа пациент мог получить консультацию врача, выполнить диагностику и узнать рекомендации по лечению. За одно обращение можно посетить врача-офтальмолога общего приёма, врача диагностического центра, врача хирургического отделения. Инструментальное исследование включает проверку остроты зрения, измерение поля зрения, внутриглазного давления, регистрацию чувствительности и лабильности зрительного анализатора. На усмотрение специалиста могут быть назначены и проведены дополнительные обследования, необходимые для постановки диагноза.

Особое внимание к здоровью глаз следует уделить людям из группы риска. Наследственная предрасположенность, преклонный возраст, заболевания сосудов, нервной и эндокринной систем говорит о необходимости усиления врачебного контроля. Ежегодное комплексное обследование зрения показано при вынужденном постоянном напряжении или чувстве усталости глаз, которое происходит, например, от непрерывной работы за компьютером, мобильным телефоном. На качество зрения также влияют экологическая обстановка, стрессы, травмы, отсутствие физической активности, регулярное недосыпание. Своевременное обращение к специалистам позволит сохранить остроту зрения и качество жизни на долгие годы.

Выбрать удобное время и записаться на комплексное обследование "Предотвратить потерю" можно по телефону единого контакт-центра Областного офтальмологического диспансера +7 (3452) 50-37-44. Стоимость услуги 3100 рублей.

Областной офтальмологический диспансер имеет 70-летний опыт в диагностике и лечении глаз. Медицинскую помощь оказывают специалисты высокой квалификации с многоуровневой практической подготовкой. В работе используется современное оборудование отечественного и импортного производства. В учреждении созданы комфортные условия для диагностики и лечения пациентов.