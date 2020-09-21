В Тюмени стартует Международный кинофестиваль

Фотография предоставлена организаторами

Кинофестиваль "Ноль Плюс" пройдет в Тюмени с 21 по 27 сентября. За неделю на нескольких площадках организаторы покажут более 110 фильмов из около 40 стран – России, Германии, Польши, Великобритании, Испании, Турции, Ирана, Катара, Аргентины, Чили, Индии, США, Канады. Организаторы приглашают местные СМИ осветить значимое событие в жизни города.

Перед торжественной церемонией открытия во Дворце культуры "Нефтяник" в 17:00 состоится пресс-подход. Журналистам представится возможность задать экспертам вопросы о кинофестивале и программе, киноиндустрии в целом и их отношении к развитию детского и семейного кино в России. Аккредитация журналистов по телефону 8-982-933-62-42 (Ирина).

Спикерами на пресс-подходе станут:

- Монтажер, режиссер, сценарист, обладательница многочисленных премий ("Салют-7", "Григорий Р.", "Мы из будущего", "Брестская крепость", "Батальонъ") Мария Сергеенкова.

- Режиссер, сценарист, генеральный продюсер студии Wizart Animation ("Снежная королева", "Овцы и волки") Владимир Николаев.

- Актер и режиссер дубляжа ("Терминатор 2", "Хоббит", "Холодное сердце 2", "Приключения Паддингтона 2", "Мстители: Эра Альтрона") Сергей Чихачев.

- Продюсер проекта "Фиксики" Юлия Софронова.

- Кинорежиссер, продюсер, автор документального и игрового кино, сооснователь кинокомпании Butterfly Angel film, участница международных кинофестивалей, лауреат Премии "Бродский на Искье" Татьяна Данильянц.

После проведения пресс-подхода в 18:00 начнется торжественное открытие кинофестиваля. Вы сможете увидеть прекрасные фильмы: "Выше" (режиссёр Марко Савини, Италия), "Воспылавший" (режиссёр Наташа Бишоп, Новая Зеландия), "Урок экологии" (режиссёр Иван Соснин, Россия).

И, конечно, вас ожидает настоящий праздник кино! А именно:

- Премьера музыкально-пластического сказа "Тропою северного ветра", Dance company INSID и Вера Кондратьева, этно-музыкант, исполнитель традиционного фольклора обско-угорских народов, композитор.

- Выступление актера дубляжа Сергея Чихачева (г. Москва)

- Выступление актрисы Аллы Потриваевой (г. Тюмень)

- Выступление театра эстрадной песни "Соломинка", педагог по вокалу, худ. руководитель театра эстрадной песни "Соломинка" Надежда Соломатова.

Приглашаем вас стать частью этого культурного события! Для этого пройдите регистрацию по ссылке.

Если присутствовать не получится, на Ютуб-канале и в сообществе в ВК будет проходить трансляция с мероприятия. До встречи в мире кино!

В онлайн-кинотеатре "Ноль Плюс" по адресу https://zeroplus.tv также можно будет увидеть многие фильмы, не выходя из дома или прямо в школе! Жители смогут проголосовать за понравившиеся картины онлайн в мобильном приложении "Ноль Плюс. Кинофестиваль".

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", Межрегиональной общественной организацией "Федерация современного искусства" при поддержке Администрации президента РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Российского фонда культуры, Министерства просвещения РФ, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени. Партнеры – Российская газета, Федерал Пресс, Волонтеры культуры, бренд Mimioriki.