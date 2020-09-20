Юные тюменцы могут прогуляться по скверу Комедии и посетить бульвар Озвучки

Фото пресс-службы фестиваля "Ноль Плюс"

Официальная церемония открытия VII Международного фестиваля детских и семейных фильмов "Ноль Плюс" состоится 21 сентября в ДК "Нефтяник", при этом масштабный праздник для детей и подростков пройдет в особом пространстве – киногороде, который будет ждать гостей на площадке СОЦ "Зодчий".

Как сообщили организаторы, в киногороде "Ноль Плюс" все желающие смогут прогуляться по Костюмерной улице, попробовать себя в роли костюмера и гримера, посетить сквер Комедии, чтобы продемонстрировать свои артистические данные, а затем на бульваре Озвучки стать на некоторое время актером дубляжа.

Распахнет свои двери театрализованный интерактивный исторический киномузей "Легенды кинематографа", в котором юным тюменцам и их родителям расскажут о таких легендарных людях, как Чарли Чаплин, Жорж Мильес и братья Люмьер. Конечно, не обойдется и без знаменитой красной дорожки – непременного атрибута кинофестивалей.

Тюменский киногород откроется в 14:00 на площадке СОЦ "Зодчий" по адресу: ул. Луначарского, 2. Участие абсолютно бесплатно, однако требуется пройти регистрацию. Подробности можно узнать здесь: https://vk.com/zeroplusfest.