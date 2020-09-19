Жители Тюмени могут нанять себе собеседника

После начала пандемии на тюменских сайтах бесплатных объявлений появились предложения услуги "слушатель, друг". При этом расценки начинаются от 50 рублей и доходят до 2000 рублей.

Посмотрим, что же предлагают в этих объявлениях. Самый бюджетный вариант – мужчина 29 лет. Он описывает себя как филантропа, перфекциониста, художника и путешественника. Также он разбирается в психологии и автомобилях, одежде, дизайне и колористике. По словам мужчины, он готов выслушать, понять и помочь своим вниманием. Считает, что в жизни бывают различные обстоятельства, и иногда нужно кому-то довериться, высказаться, выразить благодарность и радость. При этом первое ответное сообщение он может отправить бесплатно, но дальше стоимость сообщения до 500 символов будет стоить 50 рублей.

А вот собеседник, просящий 2000 рублей за общение, обещает, что "не подведет". Своими достоинствами он считает отсутствие нравоучений, гарантию конфиденциальности, а также возможность переписки в мессенджерах. По словам тюменца, он всегда готов выслушать какую-то тайну, которой невозможно поделиться с близкими людьми.

Тюменские психологи считают, что в появлении таких услуг и спросе на них нет ничего удивительного. Пандемия коронавируса повлияла на сферу коммуникации так же, как и на другие сферы нашей жизни. Для некоторых сайт бесплатных объявлений - реально важный ресурс, позволяющий найти понимающего собеседника, пишет "Тюменская область сегодня".