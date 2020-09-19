Автоинспекторы Тюмени обращают внимание пешеходов на риски в темное время суток

С наступления осени и до момента, когда ляжет снег, длится опасный период, когда водителям транспорта сложно увидеть человека на дороге в темное время суток.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году зафиксировано 117 ДТП с участием пешеходов, среди которых 115 человек были ранены, а 19 человек погибли. Все эти ДТП произошли в темное время суток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших возросло на 63%.

Наибольшую опасность в темное время суток представляют загородные дороги и дороги сельской местности, где не всегда оборудованы тротуары и есть освещение. Сотрудники ГИБДД рассказывают тюменцам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, обуви, сумках в вечернее и ночное время суток.

Согласно проведенному мониторингу среди школьников выяснилось, что дети стали чаще использовать световозвращающие элементы. Кроме того, в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" каждому первокласснику региона вручили световозвращающие брелоки. Родители с большей ответственностью стали подходить к безопасности детей на дорогах и все чаще приобретают одежду, ранцы со светоотражающими полосами, которые помогают сделать ребенка заметнее для водителя на дороге в темноте.