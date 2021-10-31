Тюменским пешеходам напоминают о необходимости световозвращателей на одежде

Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с тюменскими пешеходами, напоминая, что в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, каждое четвертое ДТП в регионе с участием пешеходов происходит вечером или ночью, а процент смертности в этих авариях очень высокий. Особенно опасно движение пешеходов в темной одежде без световозвращателей по обочинам и краю проезжей части загородных дорог и федеральных трасс, характеризующихся большой интенсивностью движения даже в ночное время.

Октябрь и ноябрь – самые опасные в году месяцы для пешеходов, передвигающихся по загородным дорогам. Этому способствуют несколько факторов: короткий световой день, грязные обочины, мокрая и скользкая проезжая часть.

В этом году, в том числе благодаря теплой сухой погоде в октябре, число погибших пешеходов в регионе уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, ГИБДД призывает пешеходов в предстоящем ноябре быть осторожнее на дорогах, особенно в темное время суток, минимизировать движение по обочинам загородных трасс и обязательно использовать световозвращающие элементы при движении вне населенных пунктов.