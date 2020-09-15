В Тюменской области за сутки 51 случай коронавируса

В России за последние сутки подтвердилось 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них в Тюменской области — 51 случай. Всего на территории региона зафиксировано 8 520 случаев COVID-19.

За сутки в Тюменской области 30 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7 300 человек. Заболели за минувшие сутки 3 ребенка. 7 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 703 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 393 человека находится на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек