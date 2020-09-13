Тюменцы на олдскульных мотоциклах отправятся в осенний пробег

Фото Евгения Бушуева

Тюменские мотоциклисты и любители олдскульной техники планируют присоединится к легендарному всемирному заезду The Distinguished Gentleman's Ride 2020. Он пройдет в нашем городе 27 сентября.

В рамках мероприятия стильные леди и джентльмены в твидовых пиджаках и бабочках на олдскульных мотоциклах отправляются в осенний пробег. В этом году в связи с мировой пандемией коронавируса фествиаль пройдет в необычном формате одиночных заездов во всем мире. Однако тюменский заезд пройдет в классическом формате, так как разрешено проводить мероприятия до 50 человек, пишет "Вслух.ру".

Для участия в DGR 2020 подойдут следующие виды и типы мотоциклов: кафе рейсеры, классические мотоциклы (олдскул, винтаж и т.д.), современные классические мотоциклы, классические чопперы, брэт байки, бобберы, классические скутеры, оффроад треккеры в классическом стиле, скрэмблеры, классические мотоциклы с коляской.

Участники смогут пожертвовать средства на лечение и исследование мужских заболеваний. Подробности можно узнать в официальной группе тюменского заезда.