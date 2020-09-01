Кинопоказы, форум, мастер-классы, спектакли: как пройдет седьмой международный кинофестиваль "Ноль Плюс"

Фотография предоставлена организаторами кинофестиваля

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" пройдет в городе Тюмени с 21 по 27 сентября. Это масштабное событие в сфере культуры, которое станет уже седьмым, вновь объединит талантливых кинематографистов из разных стран мира, создающих кино для детского и семейного просмотра.

Фильмы

В программе фестиваля более 110 картин, представляющих около 40 различных государств – Германию, Польшу, Великобританию, Испанию, Турцию, Иран, Катар, Аргентину, Чили, Индию, США, Канаду и многие другие. Более 30 картин будут показаны в России впервые. На фестивале будут показаны полнометражные и короткометражные игровые, анимационные, документальные и научно-популярные фильмы.

Значительная часть кинопрограммы ориентирована на подросткового зрителя – ленты раскрывают темы преодоления, поступков, сотрудничества, взросления, взаимоотношений со сверстниками, родителями и людьми старшего поколения.

Мультфильмы отлично подходят для просмотра малышами и учащимися начального звена совместно с педагогами и родителями – они повествуют истории о воображении и фантазии, дружбе и семье, отношениях братьев и сестер, детскости vs. взрослости, приключениях. Документальная секция поведает о мире природы и животных, спорте и путешествиях, искусстве и профессиях, познании и образовании.

Программу показов и расписание можно увидеть на сайте http://нольплюс.рф/ и в группе фестиваля Вконтакте. Площадками показов станут Дворец творчества и спорта "Пионер", Контора Пароходства, Дворец культуры "Нефтяник", Молодежный театральный центр "Космос". Все мероприятия пройдут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: в случае необходимости будут установлены санитайзеры и проводиться телеметрия.

Некоторые фильмы фестиваля можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре "Ноль Плюс" по адресу zeroplus.tv так же – с 21 по 27 сентября.

Жюри и зрительское голосование

В состав жюри седьмого "Ноль Плюс" войдут профессионалы киноиндустрии, руководители международных кинофестивалей, деятели культуры и образования: обладательница многочисленных премий Мария Сергеенкова ("Салют-7", "Григорий Р.", "Мы из будущего", "Брестская крепость", "Батальонъ"); актер и режиссер дубляжа Сергей Чихачев ("Терминатор 2", "Хоббит", "Холодное сердце 2", "Приключения Паддингтона 2", "Мстители: Эра Альтрона"); директор международного культурного проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев; режиссер, продюсер, профессор Драган Милинкович (Сербия); ответственный секретарь Координационного совета Национальной Родительской Ассоциации Алексей Гусев; директор портала kino-teatr.ru Жан Просянов; продюсер проекта "Фиксики" Юлия Софронова; директор по продвижению портала культура.рф Александр Минаев; программный директор Фестиваля актуального научного кино ФАНК Ирина Белых; кинорежиссёр, фотограф, поэт, лауреат литературной премии "Носсиде" Татьяна Данильянц; поэт, сценарист, кинорежиссер, заслуженный деятель Республики Казахстан Бахыт Каирбеков.

Юные и взрослые зрители также смогут определить лучший фильм из числа представленных в конкурсной программе путем зрительского голосования. Сделать это можно в мобильном приложении "Ноль Плюс. Кинофестиваль", доступном для пользователей iOS и Android.

Форум "Кинопедагогика"

Кинопоказами "Ноль Плюс" по традиции не ограничится. В культурно-образовательной программе есть событие, официальным партнером которого стало Министерство просвещения РФ – международный форум "Кинопедагогика". Форум посвящен популяризации существующих методов и практик применения кино в системе образования и воспитательном процессе, реализующихся в России и мире. Событие организуется дирекцией кинофестиваля "Ноль Плюс", Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики России, Ассоциацией кинопедагогов России.

25 сентября 2020 года в 10:00 до 17:00 в большом конференц-зале Администрации города Тюмени форум соберет экспертов и практиков медиаобразования и кинопедагогики из России и зарубежья; руководителей ведомств образования, культуры, социальной и молодежной политики субъектов РФ; педагогов и культурных работников; практикующих кино- и медиапедагогов, методистов и ведущих киноклубов, а также кинопроизводителей и авторов образовательных кино- и видеопроектов. Среди спикеров: руководство Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ (г. Таганрог) – почетный Президент, доктор педагогических наук Александр Федоров, президент Елена Бондаренко, вице-президент, кандидат педагогических наук Ирина Челышева; заместитель директора Крымского киномедиацентра и Ялтинской киностудии, координатор развития кинообразования и медиаграмотности в Республике Крым Елена Куценко (Симферополь); старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры Алексей Демидов (г. Москва); доктор психологических наук, профессор кафедры методологии психологии факультета психологии МГУ, руководитель научно-исследовательской группы "Психология массовой коммуникации" Лидия Матвеева (г. Москва); киновед, кандидат искусствоведения Ада Бернатоните; продюсер, режиссер, руководитель объединения объёмно-кукольной анимации киностудии "Союзмультфильм" Сергей Струсовский (г. Москва); руководитель департамента образования североирландского агентства "Screen" Бернард МакКлоски (г. Белфаст, Северная Ирландия), лектор по цифровой грамотности Шеффилдского университета Бэкки Пэрри (г. Шеффилд, Великобритания).

Кроме того, в программе серия выездных мастер-классов по кинопедагогике, которые состоятся в различных учреждениях образования и культуры города Тюмени. Участие в форуме бесплатное, регистрация на сайте кинопедагогика.рф/2020.

Спектакли

"Ноль Плюс" и Федерация современного искусства представят проект "Территория свободного творчества "Версия", в основе которого лежит осмысленный подход к просмотру произведений искусства. Это значит, зрители могут обсудить увиденные хореографические спектакли, перфомансы и творческие сообщения, задать вопросы и получить ответы. 21 сентября во Дворце культуры "Нефтяник" в рамках открытия VII кинофестиваля "Ноль Плюс" состоится премьера музыкально-пластического сказа "Тропой Северного Ветра". Вера Кондратьева, этно-музыкант, исполнитель традиционного фольклора обско-угорских народов, композитор и танцевальная компания "Инсайт" перенесут зрителя в снежные живые картины, раскрывающие истории Человека и его Земли.

Ещё одним подарком жителям и гостям Тюмени от хореографической студии "Школа юного балетмейстера" станет спектакль "Путеводная звезда". Увидеть эту историю можно будет 22 сентября. Артисты из города Когалыма поделятся своим пониманием того, как взрослеет человек, какие трудности возникают на его жизненном пути, и что помогает достигать желаемого. Целевая аудитория спектакля не имеет ограничений, так как для каждого есть возможность найти в произведении свои ценности и определить новые. Данная инициатива реализуется на средства гранта Российского фонда культуры, предоставленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Волонтеры

"Ноль Плюс" продолжает развития волонтеров кино и культуры, и в этом году оно станет более фундаментальным. В его основе лежит формирование сообщества волонтеров, их обучение, развитие личностных компетенций и навыков, определение профессиональной траектории и практическое участие в кинофестивале "Ноль Плюс". Фестиваль делает фокус на трех типах волонтеров: киноволонтерах, участвующих в организации событий в сфере кино; волонтерах культуры, участвующих в организации спектаклей, выставок, культурных мероприятий; экспертов-волонтерах культуры, представленных мастерами, деятелями культуры и кино, которые проводят мастер-классы и творческие встречи для жителей.

Волонтеры "Ноль Плюс" имеют широкий спектр ролей: администраторы, ассистенты, переводчики, атташе, онлайн-волонтеры, актеры дубляжа, представители детского пресс-центра, модераторы показов и другие. Юные и взрослые добровольцы пройдут образовательную программу из 3 блоков: организационный, посвященный тому, как волонтеры и организаторы площадок работают друг с другом и выстраивают сообщающееся взаимодействие для качественной организации фестиваля; коммуникативный, направленный на знания волонтеров о мероприятии, владение информацией и способность компетентно ориентировать зрителей и гостей в пространстве, программе, времени и персоналиях смотра; культурная эрудиция, связанная со спецификой фестиваля, в которую волонтер погружается, его пониманием особенностей сферы кино.

В рамках обучения и работе по фестивалю волонтеры смогут создать и реализовать такие проекты как "культурная тропа" или экскурсия для гостей фестиваля по Тюмени; видеоролик о фестивале "Взгляд изнутри"; "Школа модератора", где научатся обсуждать кино со зрителями, или же свои придуманные. Обучение волонтеров проходит совместно с Фондом поддержки искусства и культуры "Красный угол".

Организаторы и партнеры

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", Межрегиональной общественной организацией "Федерация современного искусства" при поддержке Администрации президента РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Российского фонда культуры, Министерства просвещения РФ, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени. Партнеры – Российская газета, Федерал Пресс, Волонтеры культуры, бренд Mimioriki.