Грызть гранит науки: обзор "умных" ТВ-каналов от "Русской компании"

Близится начало нового учебного года, который обещает стать одним из самых необычных в истории: у родителей будет возможность выбирать форму обучения ребенка между очной и дистанционной.

Впрочем, независимо от формы обучения, умножать свои знания в самых различных дисциплинах можно и дома даже за просмотром телевизора. Ведь сегодня существует множество каналов, посвященных науке. В Тюмени и Тюменском районе доступ к ним предоставляет ООО "Русская компания" в рамках подключения услуги кабельного ТВ.

Один из самых популярных подобных телеканалов – "Наука". Это российский научно-популярный круглосуточный телеканал о достижениях науки и техники в России и мире. Программы канала за историю существования получили десятки престижных наград, так что их достоверности и качеству можно доверять.

Тематика канала поражает разнообразием: здесь вам расскажут, к примеру, о развитии робототехники, об уловках маркетинга, о законах физики и химии, тайнах анатомии, современных течениях психологии, актуальных мировых угрозах, научных сенсациях, исторических загадках и многом другом. Отдельные передачи даже задаются вопросами возможности существования сверхспособностей и проверки гуляющих по мировой паутине популярных фактов.

Для тех, кто не представляет своей жизни без всевозможных открытий и развлечений, работает канал "Т24". Научно-развлекательная ориентация программ позволяет собрать возле экранов людей разного возраста, которые не равнодушны к эволюции человека, космосу, фантастике, всевозможным открытиям, биографиям ученых и т.п.

Весьма интересен и самобытен канал "Нано". Это единственный в мире канал, посвященный сугубо инновациям и нанотехнологиям практически во всех областях жизни современного общества. В программе, как правило, - показ документальных фильмов от лучших российских и зарубежных компаний, которые снимают ленты о современной науке и технике.

Есть и канал "Министерство идей", который позиционирует себя как площадку "для думающих людей". Передачи канала знакомят зрителей с важнейшими научными, а также духовными и культурными достижениями человечества. Отличительная особенность канала – патриотизм и уважительное отношение к истории России. А если у зрителей есть подходящий для показа на канале контент или идеи по развитию канала и новым программам, можно написать редакторам. Команда "Министерства идей" всегда прислушивается к зрителям и хочет создавать лучший научный канал вместе с ними.

Для любителей географии идеально подойдет американский канал National Geografic. Он транслирует научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США, и благодаря "Русской компании" доступен тюменцам на русском языке. Есть и отдельный канал, посвященный дикой природе – Nat Geo Wild. Он вещает круглосуточно и с 2010 года выпустил более 200 документальных сериалов и 780 специальных репортажей.

ООО "Русская компания" предоставляет кабельное телевидение, которое гарантирует бесперебойное высокое качество изображения, подходящее по разрешению даже к самому крутому Smart-TV. Особенно хорошо подойдет кабельное ТВ владельцам современных телевизоров с широкой диагональю и высоким разрешением.

Подробнее ознакомиться с тарифными планами и условиями подключения ТВ можно на сайте. Узнайте подробности и оформите заявку по телефону: (3452) 39-00-39.