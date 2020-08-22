Тюменцы сохраняют положительную динамику по бракосочетаниям

В Тюменской области за июль зарегистрировали 1386 брачных союзов, при этом самый высокий показатель в Тюмени – 915 свадеб. Такие данные приводит статистика управления ЗАГСа по Тюменской области.

Тройку лидеров Тюменской области возглавляет Тюменский район – здесь состоялось 116 бракосочетаний, на втором месте Тобольский район – 110, на третьем месте рейтинга расположился Ишимский район, в котором зарегистрировали 60 новых семейных пар. В Армизонском районе за июль не зарегистрировано ни одного бракосочетания, а в Аромашевском районе семейными узами связала себя всего одна пара.

Сравним статистику: за июль 2019 года 1474 пары вступили в брачные отношения, из них 891 – в областном центре. В июне 2020 года состоялось 985 церемоний бракосочетания, из них 578 в Тюмени.

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса в июле 2020 года бракосочетания проходили в узком кругу: допускалось присутствие четырех человек, включая молодоженов и сотрудника ЗАГСа. В настоящий момент до 31 августа разрешено присутствие в максимальном количестве 10 человек, пишет "Вслух.ру".