Более десяти тысяч свадеб сыграно в Тюменской области в 2024

В Тюменской области в 2024 году сыграно 10 тыс. 467 свадеб. По данным Росстата, регион находится на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей.

На 10 тыс. человек населения в Тюменской области пришлось 71 бракосочетание. По этому показателю регион лидирует в УрФО. Минимум – 5,7 – зафиксировано в ХМАО-Югре.

За год в субъектах федерального округа произошло небольшое снижение. В Тюменской области, в частности, в 2023-м поженились 10 тыс. 906 пар. Исключение составила Курганская область, где состоялось на 17 церемоний больше, за год их было 4 тыс. 135.

Всего в УрФО в 2024 году создано 74 тыс. 636 семей. В России в целом – 824 тыс. 881. На каждые 10 тысяч населения страны пришлось 62 торжества.

Молодожены активно бронируют зеркальные даты для свадеб. 25.02.25 в регионе 100 пар обменялись кольцами. Ожидается бум 25.05.25, - сообщает Вслух.ру.