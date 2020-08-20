Из Тюмени – с заботой: Запсибкомбанк поддерживает социальные инициативы по всей России

В середине августа Тюменская область отпраздновала день рождения. 76 лет назад, в суровые годы Великой Отечественной войны, на карте страны появился регион, которому суждено было стать опорным краем державы. Современная Тюменская область – это динамично развивающаяся территория, которая не покидает высоких позиций федеральных рейтингов по качеству жизни, инвестиционного климата, дорог и жилищного строительства. Немалый вклад в ее процветание вносят коммерческие предприятия, работающие на тюменской земле. В числе этих предприятий один из крупнейших региональных банков – Запсибкомбанк, который поддерживает социальные инициативы по всей России.

Банк всегда, с первых лет своей деятельности, активно участвует в жизни родного города, о чем не понаслышке знают тюменцы, но то, что он не ограничивается территорией Тюменской области, может стать для кого-то открытием.

Так, много лет назад Запсибкомбанк учредил совместно с Благотворительным Фондом развития города Тюмени конкурс социальных проектов "Наш регион". За 12 лет проведения конкурса грантами было поддержано 363 проекта некоммерческих организаций и учреждений муниципальных образований по всей России - от Новосибирска до Санкт-Петербурга. Благодаря этому состоялись более 6,5 тыс. мероприятий в сфере активизации общественно полезной деятельности, поддержки пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, продвижения культуры, искусства, физической культуры и спорта, повышения финансовой грамотности жителей.

Конкурс проектов "Наш регион" – объединение двух профессиональных и неравнодушных команд, усилия которых направлены на создание условий для благополучной жизни в городах и районах, на развитие территорий не только в пределах домашнего региона, но и Российской Федерации в целом. В Запсибкомбанке убеждены, что жизнь каждого человека не ограничена самореализацией: нельзя забывать о человечности и милосердии.

На этом сотрудничество Запсибкомбанка с Благотворительным Фондом не заканчивается. По многолетней традиции банк в преддверии самого волшебного праздника – Нового года – проводит "Добрую елку". Около 400 детей и подростков из неблагополучных, многодетных семей, а также те, кто остался без попечения родителей, раз в год попадают в волшебную страну, где их ждут Дед Мороз и Снегурочка, подарки и добрые истории от актеров Тюменского театра кукол. Видеть счастливые лица и слышать восторженные голоса детей – главная награда для организаторов события.

Ежегодно Запсибкомбанк поддерживает важные для граждан учреждения: больницы, школы, вузы и колледжи, библиотеки, центры социального обслуживания. Такой вклад в благосостояние Тюменской области и других субъектов страны – это не разовые акции, а часть коммуникационной стратегии банка: "Главное – быть полезным".

На Ямале за годы работы банк неоднократно поддерживал спортивные секции, фестивали детского творчества, молодежные форумы, мероприятия в честь Дня Победы. Ежегодно сотрудники банка принимают активное участие в национальных праздниках коренных малочисленных народов Севера.

В Югре Запсибкомбанк, помимо всего прочего, помогал молодым талантам пробиться в спорт высоких достижений, к примеру, финансируя подготовку к учебно-тренировочным сборам, сотрудничал с ветеранскими организациями, передал администрации Сургута саженцы деревьев, которые украсили город.

Средства банка направляются на лечение и реабилитацию детей, страдающих от тяжелых заболеваний, закупку оборудования для муниципальных учреждений, материальную помощь ветеранам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, поддержку талантливых молодых ученых.

В родном регионе банк создавал спортивные площадки, готовил школьные ранцы для первоклассников из малообеспеченных семей и для детей-сирот, помогал проводить спортивные мероприятия, в том числе мирового уровня.

Запсибкомбанк организовывает и экологические акции. Для Тюмени, как для растущего и развивающегося города, актуален вопрос зеленых насаждений. В банке есть добрая традиция: с 2006 года ежегодно сотрудники со своими семьями высаживают деревья и кустарники в разных районах города. Уже более 650 растений прижились и радуют горожан своей красотой.

"Добрые дела, благотворительные проекты – это не только помощь здесь и сейчас. Все это создает надежный фундамент будущим поколениям. Только объединяя усилия, можно добиться выдающихся результатов. Я рад, что наш банк имеет к этому отношение, что у него так много единомышленников, чьи творчество и социальная ответственность делают Тюмень лучшим городом Земли", – прокомментировал вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Сидоров.

Год от года и Тюменская область, и ее столица продолжают развиваться, двигаться вперед. Помощь коммерческих компаний в этом деле невозможно переоценить, ведь еще в царские времена Тюмень становилась лучше благодаря предпринимателям-меценатам. Сделать мир лучше, дать зеленый свет полезным проектам – вектор, которого придерживается Запсибкомбанк уже на протяжении 30 лет.