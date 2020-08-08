Тюменские дачники ведут сбор первого урожая

Дачники Тюмени уже приступили к сбору первого урожая. В начале августа уже можно собирать лук и чеснок, а в ближайшее время дозреет морковь и свекла.

Как отмечает дачник с 17-летним стажем, биолог Иван Крыжевский, уже можно выкапывать чеснок и лук. Чеснок нужно обязательно просушить в течение 10-15 дней перед уборкой на хранение. Важно, чтобы капли дождя не попадали на урожай, иначе чешуя от воды может растрескаться, зубчики потеряют плотность и рассыплются. Лук тоже следует убирать в сухой и солнечный день, а затем дать подсохнуть чешуе. После просушки - обрезать корни и листья. Лук можно хранить сплетенным в "косу".

В конце августа – начале сентября дачники начнут собирать урожай моркови и свеклы. Нужно успеть убрать все с грядок до первых заморозков. Использовать вилы или лопату следует лишь в крайних случаях, когда плод крепко сидит в земле. Иначе инструментами можно повредить овощи, и срок их хранения сократится.

Сразу же нужно отрезать ботву и у моркови, и у свеклы. Иначе зелень заберет все питательные вещества из плодов. Овощи обязательно очистить от земли, но не ударять ими о твердые предметы или друг о друга. Запрещено использовать и нож, жесткую щетку или мыть свеклу в воде. Идеальный вариант – дать подсохнуть на солнце, после очистить грязь рукой в перчатке. Чистые и просушенные овощи можно убирать на хранение.

Оставлять на зиму корнеплоды лучше в погребе, при температуре не выше 5 градусов и высокой влажности. Морковь лучше пересыпать песком и уложить в деревянные или картонные ящики, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".