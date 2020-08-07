Изучай и веселись: обзор детских ТВ-каналов от "Русской компании"

Школьные каникулы плавно подходят к концу, и скоро ребята вернутся в учебные заведения и детские сады. Лето балует тюменцев солнечной погодой, и многие проводят на улице. Однако порой в жару лучше поберечься и переждать зной дома. Тем более что и там свободное время можно провести весело и с пользой, например, за просмотром детских телеканалов. Разумеется, в пределах разумного.

В Тюмени и Тюменском районе доступ к более 200 телеканалам в рамках подключения услуги кабельного ТВ предоставляет "Русская компания", и подборку детских передач юные тюменцы точно оценят.

Круглосуточное вещание мультфильмов для детей от 1,5 до 6 лет предлагает телеканал "Мульт". Патриотам отечественной мультипликации будет особо приятно узнать, что здесь транслируются программы и фильмы исключительно российского производства, в том числе, эксклюзивы, сделанные работниками самого канала. Фиксики, Барбоскины, Смешарики, Лунтик с друзьями, Маша с медведем и многие другие ждут вас именно здесь.

Похож на него и канал "Детский мир", который вовсе не имеет никаких возрастных ограничений и отлично подходит для семейного просмотра. Специализируется "Детский мир" так же на лучших отечественных мультфильмах, но добавляет к ним еще и фильмы.

Довольно примечателен канал ANI – новый детский канал мировой анимации, предназначенный для детей 6 – 12 лет. Канал показывает российской аудитории лучшие современные зарубежные анимационные фильмы и сериалы, произведенные в странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки: "Пингвиненок Пороро", "Моланг", "Монк", "Катя и Мим-Мим", "Леонардо", "Тайо маленький автобус", "Скайленд" и много других, в том числе своих собственных.

Канал с говорящим названием "Мультиландия" показывает мультфильмы для детей и подростков от 4 до 12-15 лет. По словам создателей канала, их главная цель - подарить ребенку мир, где он может быть таким, каким мечтает стать, и при этом оставаться собой, ведь каждый ребёнок – супергерой.

Не менее понятное название носит и канал "В гостях у сказки" - первый сказочный телеканал для детей и всей семьи. Здесь показывают классические и современные экранизации народных и авторских сказок, а также шедевры советского кино, сказочные мультфильмы, новенькие иностранные сказки, сказочные сериалы и фэнтези.

Но не мультиками и сказками едиными. Телеканал "Радость моя" предлагает сочетать семейные, анимационные, музыкальные, образовательные, просветительские, документальные программы и программы о культуре. Здесь, в первую очередь, упор делается на образование и воспитание подрастающего поколения, но делается это ненавязчиво и весело. Отличительная черта канала - приверженность православным традициям и семейным ценностям.

Еще больше на образовательной составляющей концентрируется детский телеканал "О!". Программы и мультфильмы канала дают ребятам ответы на самые популярные вопросы, к примеру, почему трава зелёная или откуда берется радуга, почему важно чистить зубы или не совать пальцы в розетку. И, конечно, канал говорит о важных ценностях, например, почему нужно уважать старших и помогать близким в трудную минуту. Создатели канала гарантируют, что весь телевизионный контент отсматривают психологи и педагоги, поэтому каждый эфир не только развлекает, но и развивает ребёнка.

Есть и канал с простым названием "Детский", который придется по вкусу ребятам от 6 до 12 лет. Главное его отличие от других существующих телеканалов для детей – уникальное сочетание современного наполнения и нестареющей классики. Здесь можно найти анимационные фильмы, сказки и мультфильмы отечественного и зарубежного производства и, конечно, передачи собственного производства.

Для детей от 4 до 12 лет также работает необычный канал "Капитан Фантастика", где юных зрителей ждут самые невероятные приключения: путешествия по фантастическим мирам и альтернативным эпохам, новые открытия и эксперименты, смелые подвиги и трудные испытания. Телеканал призван развивать у ребенка фантазию и интеллект, научить преодолевать трудности и верить в добро.

Для тех, кто любит включать телевизор просто фоном, точно по душе придется "Мультимузыка" - круглосуточный семейный телеканал российских и зарубежных песенных хитов из мультфильмов, детских клипов, караоке и музыкальной классики "Союзмультфильма". Оценить такой подход наверняка смогут и взрослые.

Наконец, ребятам постарше и любителям всего необычного можно порекомендовать канал FAN. Он подойдёт всем любителям японской и западной анимации, игрового кино и популярных высокобюджетных голливудских блокбастеров.

И помните: время просмотра телевизора напрямую зависит от возраста ребенка!

Не важно, какой канал вы выберете. Важно, чтобы соединение было бесперебойным, а изображение – четким. За это ручается "Русская компания". Провайдер предлагает пакетные предложения "Интернет + ТВ", которые включают: высокоскоростной Интернет до 200 Мбит/с, более 200 ТВ-каналов, доступные цены, дистанционную оплату услуг и круглосуточную техподдержку.

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