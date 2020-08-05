Тюменский десант врачей вернулся из Нового Уренгоя

Полтора месяца "тюменский десант" врачей и медсестер помогал новоуренгойским специалистам бороться с распространением коронавируса.

В город бригада прибыла 18 июня. В ее состав работали 24 специалиста: терапевты, кардиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, инфекционисты, а также медицинские сестры. Многие – преподаватели и сотрудники кафедр Тюменского государственного медицинского университета, профессора и доценты.

Тюменцы работали и в инфекционных госпиталях с тяжёлыми пациентами, оказывали и амбулаторную помощь, выполняя до 60 вызовов в день, консультировали новоуренгойских коллег.

"Наши коллеги действительно приехали помогать. Прилетев утром, ночью этого же дня они вышли на дежурство. На это готов далеко не каждый. Они шли туда, где было сложнее всего, и никогда не отказывали ни в какой просьбе. Так же, как и наши сотрудники, работали без выходных. За труд и ответственность хочу сказать огромное спасибо коллегам из Тюмени. Мы получили огромное количество благодарных отзывов об их работе и от наших пациентов", - отметила главврач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева.