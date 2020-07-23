Специальный рейс от Запсибкомбанка познакомит тюменцев с героическими страницами истории Отечества

Фото: пресс-служба ЗАО "Запсибкомбанк"

Совместить приятное с полезным — совершить поездку на автобусе и узнать много нового о героических земляках, прошедших Великую Отечественную войну, об искусстве того времени, могут тюменцы и гости города благодаря специальному рейсу №30 от Запсибкомбанка.

С 8 по 26 июля один из автобусов маршрута, охватывающего буквально всю Тюмень, в честь 75-летия Победы стал тематическим. Это праздник, одинаково важный и священный для всех граждан. Как социально ответственная компания, Запсибкомбанк ежегодно принимает участие в торжествах 9 мая. Пандемия скорректировала формат мероприятий в 2020 году, но один из крупнейших региональных банков не оставил без внимания столь знаковую дату.

Для пассажиров на экране в автобусе транслируются ролики о тюменцах-героях войны и о том, как развивалось искусство в сороковые годы. Еще одна особенность рейса — бесплатный проезд для всех жителей и гостей города Тюмени с 22 по 26 июля. В эти же дни профессиональный экскурсовод будет рассказывать о достопримечательностях областной столицы и проводить викторины, победители которых получат памятные призы от банка.

Подобные акции для Запсибкомбанка стали уже традиционными. С 2015 года событийную жизнь земляков дополняют различные городские активности, инициированные сотрудниками банка.

Впервые наполнять поездки тюменцев на общественном транспорте культурным контекстом Запсибкомбанк решил в год своего 25-летия. Тогда на рейсе по маршруту №25 под звуки нестареющей классики показывали фильм о Тюмени, а путь от железнодорожного вокзала до Войновки стал по-настоящему экскурсионным. Областной центр – не просто родной город присутствия для компании, это место с богатой историей, где и в прошлом, и сейчас воплощаются в жизнь грандиозные проекты. Вдохновлять горожан, быть для них полезными, помогать им узнавать новое — принципы, которых Запсибкомбанк придерживается при организации мероприятий.

Особенно богатым на мероприятия под брендом банка был 2016 год — любимая Тюмень отмечала свой юбилей, 430 лет. Бесплатно полюбоваться на летний город с высоты колеса обозрения смогли более 200 жителей и гостей города.

На Цветном бульваре тогда впервые прошла благотворительная акция "Собака-улыбака", все средства с которой пошли на реабилитацию детей с аутизмом и нарушениями развития. Около 30 породистых четвероногих устроили настоящее шоу, выполняя трюки и дружелюбно принимая объятия детворы, позируя для фото. Доброе дело, организованное вместе с волонтерами сообществ "Собаки на радость детям" и "Открой мне мир", пришлось по душе всем ее участникам, поэтому аналогичные акции прошли в 2017 и 2019 годах.

В Запсибкомбанке уверены: помощь тем, кто в этом остро нуждается — необходимое желание счастливых людей. А чтобы градус счастья среди тюменцев не снижался, с наступлением зимы под эгидой постоянной акции банка "Счастливые часы" были организованы бесплатные катания на коньках во дворце спорта "Партиком" на одном из лучших крытых катков города.

Вдохновить земляков и открыть им новые грани искусства помогло, пожалуй, самое грандиозное и знаковое мероприятие банка — концерт Тюменского симфонического оркестра на набережной. Около 800 человек в 2018 году стали гостями импровизированного концертного зала под открытым небом. Музыка Петра Чайковского, Максима Дунаевского и других именитых композиторов, саундтреки из советских кинофильмов и балетные мелодии не оставили равнодушными никого. Не скучали и самые маленькие гости этого праздника: в этом им помогали персонажи программы детской финансовой грамотности Запсибкомбанка Мини и Мани.

В 2020 году Запсибкомбанк празднует свое тридцатилетие, поэтому символичен и номер маршрута автобуса, который все дни акции, приуроченной к Году памяти и славы, до 26 июля будет курсировать по регулярному расписанию, с утра до вечера. Организаторы уверены: все пассажиры рейса проведут время с пользой, исторические факты о героях сороковых годов найдут отклик в каждом сердце, а кто-то, возможно, заинтересуется настолько, что захочет погрузиться в тему еще глубже и простая поездка в общественном транспорте станет толчком к глубокому изучению истории своей Родины. Не пропустите нарядный "тридцатый" и не забывайте о масочном режиме в общественном транспорте!