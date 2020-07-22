В Викуловском районе мальчик серьезно пострадал от укуса гадюки

В Викуловском районе Тюменской области от укуса змеи пострадал 8-летний мальчик. Ребенок был на рыбалке, когда гадюка укусила его за ногу.

Мальчик на скорой был доставлен в районную больницу. Ему ввели сыворотку против яда гадюки.

"Несмотря на воздействие токсического вещества, он был в сознании. Однако его состояние оценивалось как тяжелое, укушенная нога отекла от стопы по колена. Сейчас, по словам доктора, состояние ребенка удовлетворительное, отёк спал, юный пациент готовится к переводу в хирургическое отделение", — рассказали в пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная больница №4".

Единственными мерами профилактики укуса змеи являются осторожность и правильная одежда при походах в лес. Во время выездов на природу необходимо надевать высокие резиновые сапоги. А во время передвижения по лесу исследовать путь перед собой обычной палкой. Как и человек, змея стремится избежать встречи и предпочтет удалиться. Нападают змеи обычно в том случае, если на нее наступили или нечаянно задели.

При укусе змеи категорически нельзя накладывать на укушенную конечность жгут и пытаться самому выдавить яд из ранки, делать надрезы или прижигать место укуса. Чем раньше пострадавший обратится за медицинской помощью, тем меньше будет негативных последствий для здоровья.