В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 84 случая зафиксировано в Тюменской области. Всего на территории региона зарегистрировано 4204 случая коронавирусной инфекции.

За сутки 99 человек выздоровели, за весь период выздоровели 2602 человека. 8 пациентов из общего числа болеющих — на ИВЛ. 69 человек находятся в обсерваторах, 1329 человек остаются под медицинским наблюдением.

"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 69 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 21 пациент с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 739 947 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.