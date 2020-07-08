В Тюмени будет работать дополнительный пункт анонимного тестирования на ВИЧ

Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

В областном центре 13 июля начинает работу дополнительный пункт анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ. Пункт расположится во дворе Центра профилактики и борьбы со СПИД (ул. Новая, 2, стр.3) в брендированной машине. Он будет работать каждый понедельник с 13:00 до 15:00 и среду с 8:00 до 12:00.

"В нем вы, не посещая лечебное учреждение и избегая столкновения с другими пациентами Центра, сможете сдать тест на ВИЧ: бесплатно, анонимно, без направлений и документов. Результат вы узнаете через несколько минут. Консультант ответит на все ваши вопросы, порекомендует оптимальные меры профилактики", — говорит Елена Лосева, представитель пресс-служба ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД".

Проведение тестирования будет проходить при соблюдении всех противоэпидемических мер, после каждого пациента в машине будут проводиться дезинфекционные мероприятия. Задать уточняющие вопросы можно по телефону горячей линии: 8-919-944-42-07.

На 1 июля 2020 года в Тюменской области проживает 18104 ВИЧ-положительного человека. За 6 месяцев 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 556 новых случаев ВИЧ (за аналогичный период прошлого года — 825 случаев). Почти 77% тюменцев заразились ВИЧ в этом году половым путем. Больше всего случаев ВИЧ-инфекции было зарегистрировано у тюменцев в возрасте 30–45 лет. 15% новых случаев ВИЧ было зарегистрировано у тюменцев в возрасте старше 50 лет.