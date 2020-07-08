Андрей Климак: важно видеть людей и чувствовать их энергию

В воскресенье, 5 июля, завершился ежегодный молодежный форум Уральского федерального округа "Утро-2020". Он впервые первые прошел онлайн. Режиссер, актер "Снежного шоу" Вячеслава Полунина Андрей Климак - один из спикеров виртуальной площадки "Урал Творческий". На форуме он проводил мастер-класс об особенностях клоунады как жанра, делился творческим опытом. Нам удалось побеседовать с Климатом и узнать, в чем сложность вынужденного формата общения и как сам актер адаптировался к жизни в режиме "онлайн".

- Андрей, поделитесь впечатлениями о форуме.

- Я не сторонник онлайна, так как занимаюсь вещами, которые невозможно представить в этом формате. Мастер-классы давать онлайн очень сложно, потому что я не вижу людей, не чувствую их энергию. По сути, это разговор с самим собой. Все же я надеюсь, что ребятам пригодилась моя информация и они взяли что-то полезное для себя. Здорово, что такие мероприятия продолжают жить в это непростое время, но работать в онлайн-режиме трудно.

- Расскажите о целях, которые вы ставили перед собой, когда готовились к форуму.

- В первую очередь я планировал поделиться информацией. Повторюсь: хочется, чтобы она кому-то пригодилась. Какие еще цели может ставить для себя человек искусства? Чтобы оно развивалось в любое время, даже в самое непростое. Искусство должно существовать, иначе нам совсем плохо будет. Люди не могут без искусства.

- Вы экспериментируете с форматами: инклюзивный театр, уличный. Опыт выступления онлайн у вас впервые?

- Выступлением это назвать трудно, это все-таки был мастер-класс. Я давно делаю и выкладываю ролики в сеть, но это другое. Онлайн-спектакли я еще не показывал, хотя мысли по этому поводу были. Вообще я приверженец классического театра и считаю, что передать атмосферу дистанционно невозможно. Кто бы что ни говорил. В любом спектакле, который есть в онлайн-формате, отсутствует энергия. Конечно, здорово, что они есть в доступе, но посмотреть такой спектакль, на мой взгляд, можно только в обучающих целях. Ни один спектакль не будет смотреться в записи так, как он смотрится вживую. К тому же я часто работаю напрямую со зрителем, сделать это дистанционно точно не получится.

- На этом форуме вы напрямую со зрителем не работали. На ваш взгляд, получилось разрушить виртуальный барьер между вами и участниками?

- Я не видел зрителей и не знаю, кто там был, кто смотрел. Слава богу, что был оператор - единственный человек, с которым мы переглядывались и было хоть какое-то общение. Очень тяжело, когда ты не видишь своего собеседника. Такие простые вещи, как цвет глаз, волос, его одежда - они важны. Из этого складывается восприятие, ведь сперва мы человека изучаем визуально, а уже потом начинаем общение. Также и в театре. Неважно, что вы делаете на сцене, все равно получается мощный обмен с публикой - зрительный, слуховой, даже на энергетическом уровне. В онлайне такого нет. Кроме того, жизнь в сети выматывает. И я знаю, что многие уже устали от того, что почти все перешло в онлайн. Сложно не сойти с ума.

- В чем было ваше спасение на самоизоляции?

- Я рисую, пишу. Пока позволяют финансы, делаю новые проекты. Сейчас готовим кукольный проект - театр Петрушки. Уже полностью готова ширма, пять кукол. В разработке еще один кукольный спектакль и уличный перформанс. Осталось его только изготовить, но пока нет возможности. В общем, спасаюсь тем, что продолжаю творить, потому что останавливаться нельзя.

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- Хотели бы вы принять участие в форуме "Утро" снова, но уже со зрителями?

- С удовольствием. Знаете, важно делиться тем, что сам знаешь и умеешь. Я с радостью передам свои знания. А как иначе? Я тоже этому учился у других, овладевал навыками. И если свой опыт я тоже смогу кому-то передать - это же здорово. Глядишь, вспомнят обо мне потом когда-нибудь добрым словом.

Дарья Юшкова