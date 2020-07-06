Роспотребнадзор: как пользоваться масками в жару

На эту неделю синоптики прогнозируют в Тюмени жаркую погоду, в дневные часы температура воздуха будет доходить до +32ºС. В Роспотребнадзоре рекомендуют продолжать соблюдать все рекомендуемые меры профилактики коронавируса, в том числе носить маску.

Специалисты напоминают, что в жаркую погоду маску необходимо менять гораздо чаще — каждые 30 минут, а также не забывать, что многоразовую маску нужно стирать после каждого применения.

Маски необходимо выбирать из светлой ткани, так как темная ткань притягивает тепло. Маска должны быть изготовлена из тонкого хлопка или марли, обычные медицинские маски тоже подойдут.

Маска должна прилегать плотно, но не слишком туго, чтобы между ртом и тканью оставалось пространство. Это защитит кожу от лишних повреждений. Во время жары рекомендуется пользоваться средствами с SPF-защитой, а также увлажняющими средствами. Последние помогут избежать микротравм и кожных раздражений.