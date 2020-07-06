В Тюменском районе хозяйка собаки выплатит покусанной девочке 50 тысяч рублей

Тюменский областной суд оставил в силе решение Тюменского районного суда о взыскании 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка с владелицы собаки.

Инцидент произошел в деревне Ушакова на детской площадке 25 сентября 2019 года. Пес породы джек-рассел-терьер без намордника укусил 6-летнюю девочку за ногу.

Владелицу собаки привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных и оштрафовали на 2 тысячи рублей. Также в суд был направлен иск о взыскании с хозяйки собаки морального и материального вреда.

Суд постановил взыскать с ответчицы в пользу пострадавшей более 50 тыс. рублей. Женщина не согласилась с размером взысканной суммы и обжаловала решение в Тюменский областной суд, но жалоба была отклонена за необоснованностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.