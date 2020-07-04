Утро-2020" уже в сети: форум молодежи Урала собрал 1420 активистов

Десятый форум молодежи Уральского федерального округа "Утро–2020" стартовал в сети с презентаций виртуальных визиток в формате скринлайв-видео. Молодежь Югры на этот случай создала кавер на известную песню и анимационный ролик. Югорские участники выделились не только этим, всю трансляцию в комментариях появлялись кричалки "Ханты-Мансийский! А!О!" и другие слова поддержки участников форума.

Приветствия оргкомитета и учредителей проекта также состоялись виртуально:

"Национальные проекты — это ответ нашей страны на вызовы XXI века, стратегическая программа и ее развитие на годы вперед. Речь идет о серьезных изменениях в жизни каждого из нас. Президент России поставил задачу добиться прорыва во всех базовых секторах экономики и социальной сфере. Мы приглашаем вас принять участие в решении этой задачи. Нам нужна не просто модернизация, нам нужно лидерство. Именно для этого проводится грантовый конкурс, который поможет продвижению лучших инициатив и практик в экономике и социальной сфере", — рассказал полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов.

Напомним, за месяц заявочной кампании оргкомитет принял более 2 000 анкет участников, более 500 проектных инициатив были предложены для Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи в рамках форума. Защиты проектов в онлайн-формате состоятся в дни события 3–5 июля. Из Югры будет представлено 25 проектов.

В трехдневной интенсивной программе запланировано более 150 образовательных, культурных, спортивных и развлекательных событий по 12 тематическим площадкам. Участников ждут воркшопы для проработки актуальных в регионах инициатив, зарядки под руководством звезд спорта.

Первыми для участников Урала международного – площадки, организованной округом – выступят Нурана Мамедоваиз Азербайджана, международный тренер и эксперт в сфере проектного управления, которая состоит в тренерских пулах Коллегии им. Теодора Хойса и SALTO EECA, а также Фарангиза Шукашева из Казахстана, она является со-основателем и CEO крупнейшего в СНГ портала возможностей Neupusti.net. Фарангиза в 2019 году вошла в рейтинг Forbes 30 до 30, в этом же году стала спикером TEDx Semey.

На Урале городском первой встречей стала питч-сессия с авторами и руководителями урбанистических проектов Урала. Участники узнают лучшие практики в городской среде, узнают, как создавать и реализовывать то, что подойдет их городу.

Благодаря онлайн-формату ключевые мероприятия будут открыты для всех желающих. Подписчики группы форума в соцсети "ВКонтакте" смогут следить за выступлениями федеральных экспертов в области национальных проектов. Вебинары для подготовки к форуму собрали порядка 21 000 просмотров, еще более 10 000 человек уже стали зрителями открытия форума "Утро–2020".

Форум поможет разработать в совместной проектной работе уникальные для регионов-участников продукты. Например, экологи представят сборник экопрактик и эколайфхаков, медийщики разработают полезные Telegram-боты, а туристы предложат собственные маршруты. Итоги работы будут презентованы в последний день форума 5 июля.