В ОКБ №1 на томографе для диагностики COVID-19 провели 2700 исследований

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Областной клинической больнице №1 Тюмени на новом компьютерном томографе провели более 2700 исследований легких для диагностики коронавируса. КТ-аппарат, на приобретение которого было выделено более 30 млн рублей из областного бюджета, ввели в эксплуатацию в начале июня.

"У нового компьютерного томографа, установленного в ОКБ №1, есть уникальная программа для количественного подсчета площади поражения легочной ткани. Это помогает в принятии правильной тактики ведения пациента и своевременного начала лечения. В отдельных случаях изменения в легких могут развиваться раньше положительного лабораторного результата на коронавирус", — отмечают в пресс-службе ГБУЗ ТО "ОКБ №1".

По окончании пандемии новый компьютерный томограф будет применяться при проведении различных исследований головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, КТ-ангиографии диагностике опухолей на ранних стадиях и повреждений скелета.