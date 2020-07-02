Тюменцев проконсультируют насчет регистрации прав на землю и кадастровой стоимости

В июле на прямых телефонных линиях тюменский Росреестр проконсультирует по четырем темам.
9 июля на вопросы, связанные с государственной регистрацией прав на земельные участки, ответит заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Екатерина Безбородова.
Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.
16 июля на вопросы, связанные с получением информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядком ее оспаривания в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Тюменской области, ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Алексей Дашкевич.
Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-14.
23 июля на вопросы, связанные с соблюдением субъектами геодезической и картографической деятельности требований, установленных законодательством в области геодезии и картографии при выполнении работ, ответит начальник отдела геодезии и картографии Игорь Одинец.
Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-60.
31 июля на вопросы, связанные с осуществлением государственного земельного надзора по соблюдению требований земельного законодательства юридическими лицами, ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Вадим Чупров.
Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-32.
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