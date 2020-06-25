Центры проведения викторины "Время Побед" начали работу в Тюмени

179 центров проведения викторины в рамках фестиваля "Время Побед" начали работу в Тюмени. С 25 июня по 1 июля ежедневно до 19:00 либо до момента, когда закончатся карточки, жители города старше 18 лет, имеющие местную прописку, смогут поучаствовать и получить ценный подарок, ответив на вопросы о Великой Отечественной войне, истории родного края.

Викторина проходит в два этапа. На первом среди тех, кто пришел на ближайшую к дому площадку разыграют сладкие подарки и бытовую технику. Победитель автоматически перейдет во второй этап. Для этого нужно разборчивым почерком заполнить карточку и положить ее в специальный бокс. Ежедневно карточки со всех центров будут собирать в один большой прозрачный бокс.

"Второй этап пройдет ежедневно на телеканале "Тюменское время". Сегодня в 20 часов в прямом эфире ведущие разыграют первый подарок. До 30 июня включительно шоу будет начинаться в 20-00. А 1 июля - в 10 часов утра, в 13-00 и в 20-00. Что это будет – квартира или машина – станет известно только в ходе телешоу. Члены специальной комиссии достанут из отдельного бокса карточку с названием подарка", - сообщила финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

Те, кто старше 65 лет и находится на самоизоляции для участия в викторине могут позвонить по многоканальному телефону 8-800-234-22-22. В момент звонка оператор достанет карточку из бокса, зачитает вопрос и предложит два варианта ответа.

В случае победы получить подарки можно в офисе БФРГТ (ул. Малыгина, 51/2) до 19 июля. Там же будут ждать тех, кто выиграл бытовую технику, квартиры и автомобили. Сладкие подарки выдадут на местах проведения первого этапа викторины, сообщает ИА "Тюменская линия".

Больше информации об местах проведения викторины, условиях и правилах на сайте организатора - Благотворительного Фонда развития города Тюмени.