Роспотребнадзор ответил на вопрос, нужно ли носить маски детям

Рекомендации о том, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений, опубликовал Роспотребнадзор.

В рекомендациях отмечается, что при прогулках детям необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности — носить маски и перчатки, особенно там, где гуляет много людей. При длительной прогулке необходимо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно после того, как посидели на лавочке, попользовались тренажерами, скатились с горки.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что надеть на маленького ребенка маску непросто, поэтому для детей в возрасте до 7 лет основная рекомендация — это сохранение социальной дистанции. Дети старшего возраста, подростки маски должны носить обязательно.

Специалисты напоминают, что дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, хотя, согласно статистике, заболевших среди них меньше. Дети гораздо легче переносят болезнь, среди них много бессимптомного носительства и стертых форм заболевания. Поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует. Такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой.