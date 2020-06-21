Каверы на известные песни прошлых лет исполнят тюменские артисты

Бесплатный онлайн-концерт в стиле 1990-х годов пройдет в Тюмени 23 июня в 19:00. Команда театрального центра "Космос" исполнит каверы на известные песни прошлых лет. Так артисты планируют привлечь внимание горожан к премьере спектакля-аудиопроменада, которая запланирована на конец месяца.

Артисты в рамках концерта хотят погрузить тюменцев в атмосферу нового проекта – аудиопроменада "Гражданин С", действия в котором происходят между 90-ми годами прошлого века и нашими днями. Трансляция пройдет в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте".

Премьера спектакля-аудиопроменада состоится в конце июня. Чтобы стать его зрителем, достаточно будет подключиться к чат-боту в Telegram, надеть наушники и отправиться в путешествие по улицам Тюмени в компании невидимого собеседника. Он расскажет о своей жизни, которая переплетается с событиями 1990-х и 2000-х годов в истории города и страны, пишет "Мегатюмень".