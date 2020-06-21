Для отдыха в российских санаториях тюменцам понадобятся медсправки

16:28 20 июня 2020
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Тюменцы начинают планировать отпуска на российских курортах. В этом сезоне для отдыха в санаториях им потребуются дополнительные справки.

Директор одного из туристических агентств Тюменской области Лариса Кулик рассказала, что с 1 июля 2020 года граждане смогут свободно путешествовать по всей стране. Уже сейчас можно выбрать себе место размещения в санаториях Крыма, Алтая и Краснодарского края. Но они принимают туристов только при наличии курортной карты с выпиской из истории болезни и направлением врача, справок об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха, и справки об санэпидокружении. "Без этих документов планы туристов могут рухнуть уже в аэропорту. Рекомендуем неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора", - прокомментировала Лариса Кулик.

Эксперт добавила, что стоимость тура в хороший санаторий Сочи на двух человек в период с 1 по 12 июля составит чуть больше 100 тысяч рублей при условии вылета прямым рейсом из Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: коронавирус , курорт , отпуск , санаторий , туризм
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