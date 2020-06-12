В Тюмени начался грибной сезон

Тюменцы начали собирать первые грибы. Сезон в этом году начался на три недели раньше срока – в конце мая. Однако, чтобы собрать урожай, нужно знать правильные грибные места.

Как рассказала тюменка Светлана Озорнина, на дачах за д. Решетниково грибы появились еще в мае – прямо за забором дачного участка. Маслята есть в окрестностях д. Мальцево по Московскому тракту. Маслята, белые подберезовики, бычки, сыроежки и грузди растут за Червишево. Для этого нужно ехать по трассе до заправки и уйти направо.

Любителям тихой охоты также рекомендуют отправиться в сторону Тюнево, где есть обабки и маслята. Район Нижней Тавды богат белыми грибами, сыроежками и подберезовиками. Боровики можно найти по старому Тобольскому тракту. На Ирбитском больше маслят. Много подосиновиков, подберезовиков и сыроежек можно найти в Ярковском районе. В сторону Каменки можно собрать урожай. Самое грибное место находится по Салаирскому тракту, в районе Верхнего бора, пишет "Тюменская область сегодня".

Собирая грибы, не следует забывать и о главном правиле: если вы точно не знаете вид гриба, то не берите его. Не стоит собирать грибы вдоль железнодорожных путей, автодорог, около промышленных производств или рядом с зоной пожара, так как они впитывают все ядовитые вещества. Употреблять в пищу можно только грибы после первичной и термической обработки, при соблюдении технологии приготовления. Готовить разные виды грибов следует отдельно друг от друга. При засолке холодным способом грибы должны простоять в рассоле не менее 40 дней.