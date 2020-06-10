В Тюмени в онлайне начинает работу "Школа для родителей особенных детей"

Цель тюменской "Школы для родителей особенных детей" в онлайн-формате. Цель школы — оказать психологическую и информационную поддержку родителям, столкнувшимся с тяжелым диагнозом ребенка, помочь им принять этот диагноз, обучить правильному обращению со своим малышом.

"В нынешних условиях мы перевели очный формат "Школы" в онлайн, — делится Наталия Ситова, руководитель центра коррекции аутизма "Новые горизонты". — За время обучения в нашей "Школе" родители, воспитывающие малышей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями развития, узнают о техниках эффективного взаимодействия, познакомятся с лучшими образовательными практиками, изучат различные подходы к обучению и развитию. Наша задача — добиться возможно большего уровня социализации ребенка уже на дошкольном этапе. Уверена, что онлайн позволит нам поделиться полезной информацией с гораздо большим количеством родителей".

Участие в "Школе" бесплатное. Присоединиться к ней можно по запросу в группе Вконтакте.

"Ни один теоретик не понимает до конца ту боль и растерянность, которые приходят к родителю вместе с осознанием, что их малыш особенный, — рассказывает депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. — Особая ценность школы в том, что ее ведут практики. Те, кто прошел сам весь путь от отрицания до принятия и научился планомерно, маленькими шагами идти вместе с ребёнком по пути реабилитации. Это важно, когда с родителями разговаривают на одном языке, знают, как помочь и поддержать, вооружив новейшими методиками, отработанными практиками и просто добрым словом".