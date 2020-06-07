Тюменцы могут самостоятельно вывести пятна на одежде от травы

В период активных летних прогулок и поездок на дачу тюменцы часто сталкиваются с пятнами на одежде от травы. Вывести такие загрязнения – непросто, но все же справиться можно даже в домашних условиях.

Менеджер одной из городских химчисток отметила, что есть три пути: отдать вещь в химчистку, приобрести специальные средства от пятен или обратиться к народным способам. Первый – самый надежный, но долгий и дорогостоящий. За одну пару штанов или джинсов придется заплатить от 300 до 500 рублей, при этом с вещью придется расстаться на пару суток. Купить пятновыводитель дешевле – в районе 200-300 рублей, но есть риск испортить ткань при неправильном использовании, сжечь кожу рук либо вызвать сильную аллергию. Применять такие средства нужно очень аккуратно, четко следуя инструкции, после одежду необходимо выстирать.

В качестве народного метода многие хозяйки используют нашатырный спирт (1 ч.л.), уксус (1 ст. л.) или обычную поваренную соль (1 ст. л.). Любое из этих средств нужно смешать со стаканом теплой воды, нанести на пятно и оставить замачиваться на час. Затем просто постирать вещь. Также на пятно можно налить денатурированный спирт, перекись водорода или лимонную кислоту, любое из этих веществ должно его растворить. Конечно, 100% чистоты никто не гарантирует. Но, если нужно быстро и дешево, стоит попробовать, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".