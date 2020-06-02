У тюменской набережной появился свой аккаунт в Instagram

В Instagram появился аккаунт тюменской набережной, в котором можно узнать, что волнует и по чему скучает главная достопримечательность Тюмени. Там же размещены воспоминания о важных событиях, мнения и советы.

Набережную можно отмечать в своих публикациях. Фотографии будут собраны в один большой альбом городских воспоминаний.

Проект реализует Мультицентр "Контора пароходства" с целью развития городской среды и как напоминание горожанам о том, что каждый может принять участие в улучшении и развитии этой рекреационной зоны.

В частности, от инициативных граждан ждут идей по разработке концепции набережной от моста Челюскинцев до Масловского взвоза. Любой желающий может предложить задумку архитектурного сооружения, арт-объекта, общественного огорода, площадку для стритбола или зону для скейтборда. Заявки принимаются до 5 июня, сообщает пресс-служба мультицентра.