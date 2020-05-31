Тюменцы стали чаще бросать курить

Всемирный день без табака отмечают в последний день весны, 31 мая. Это особенная дата для специалистов учреждений здравоохранения Тюменской области, которые ежедневно помогают тюменцам справляться с пагубной привычкой.

Так, на базе "Центра здоровья" Областной больницы №19 в Тюменском районе работает шесть "Школ здоровья по отказу от курения". С января 2020 года благодаря этим школам 42 человека перестали курить.

Врач-терапевт кабинета медицинской профилактики Боровской участковой больницы, филиала ОБ №19 Светлана Фахретдинова рассказала, что ежегодно табак уносит более 8 млн жизней во всем мире. Более 7 млн из них — активные курильщики и еще порядка 1,2 млн человек – пассивные. ВОЗ сообщает, что у курящих людей риск развития тяжелого течения COVID-19 выше, чем у некурящих.

"Как сигаретный дым, так и аэрозоль электронных сигарет вызывают различные повреждения дыхательных путей и тканей легких на клеточном уровне, что снижает естественную способность легких бороться с вирусом", - поясняет Светлана Фахретдинова.

Ученые доказали: если бросить курить, то уже через 20 минут повышается частота сердечных сокращений и снижается артериальное давление; через 12 часов снижается до нормы уровень монооксида углерода в крови; за 2–12 недель улучшается кровообращение и повышается функция легких; а через 1–9 месяцев уменьшаются кашель и одышка, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "ОБ№19".