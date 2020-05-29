Тюменка накопила более 200 штрафов ГИБДД за год

В Тюмени в районе аэропорта Рощино сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes под управлением 60-летней женщины. Как оказалось, тюменка не оплатила 208 штрафов за нарушения ПДД, совершенных на этом авто, на сумму более 186 тыс. рублей.
Нарушения были зафиксированы в течение 12 последних месяцев камерами фотовидеофиксации по всей стране. 201 нарушение — превышения скоростного режима.
"Собственница Mercedes отказалась пояснять, кто нарушал ПДД на этом автомобиле и почему не оплачены штрафы. После вмешательства службы судебных приставов штрафы были оплачены в течение часа", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
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