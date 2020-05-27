Владелец собаки выплатит пострадавшему мальчику 40 тыс. рублей

16:42 27 мая 2020
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Фото: pixabay.com

В Бердюжском районе Тюменской области суд взыскал с хозяина собаки более 40 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в селе Уктуз. Во время прогулки на 11-летнего мальчика напала отвязавшаяся собака и покусала его. Владельцем животного был один из местных жителей. По заявлению мамы мальчика прокуратурой в суд был подан иск о возмещении морального вреда, суд вынес решение в пользу пострадавшего ребенка.

Теги: компенсация , собаки , укусы
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