Камеры на тюменских дорогах зафиксировали более 220 тыс. нарушений ПДД

В Тюменской области с начала года системами автоматической фотовидеофиксации было выявлено более 220 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Более 132 тысяч нарушений — это превышение установленной скорости, более 32 тысяч — проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.
Тюменским водителям напоминают, что на портале госуслуг можно получить информацию о постановлениях по делам об административных правонарушениях в электронном виде.
Собственник транспорта может оплатить штраф на портале с 50%-й скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.
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