Камеры на тюменских дорогах зафиксировали более 220 тыс. нарушений ПДД

17:22 27 мая 2020
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В Тюменской области с начала года системами автоматической фотовидеофиксации было выявлено более 220 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Более 132 тысяч нарушений — это превышение установленной скорости, более 32 тысяч — проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Тюменским водителям напоминают, что на портале госуслуг можно получить информацию о постановлениях по делам об административных правонарушениях в электронном виде. 

Собственник транспорта может оплатить штраф на портале с 50%-й скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Теги: автомобили , нарушения , штрафы
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