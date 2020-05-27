Камеры на тюменских дорогах зафиксировали более 220 тыс. нарушений ПДД

В Тюменской области с начала года системами автоматической фотовидеофиксации было выявлено более 220 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Более 132 тысяч нарушений — это превышение установленной скорости, более 32 тысяч — проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Тюменским водителям напоминают, что на портале госуслуг можно получить информацию о постановлениях по делам об административных правонарушениях в электронном виде.

Собственник транспорта может оплатить штраф на портале с 50%-й скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.