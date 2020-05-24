Выступления тюменского театра "Шоу братьев Непочатых" возобновится после снятия ограничений

Фото с сайта "Шоу Непочатых"

Эстрадно-цирковой театр "Шоу братьев Непочатых" возобновит выступления после снятия ограничительных мер, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Во время самоизоляции артисты готовят шоу-программы из дома.

Участница шоу Ульяна Непочатых отметила, что за два месяца все успели соскучиться друг по другу, по рабочей атмосфере и забавным моментам. "Очень надеемся, что мы скоро снова выйдем на сцену", - говорит она.

Шоу братьев Непочатых работает в разных оригинальных жанрах: иллюзионные шутки, экстремальные номера, экстрим-баланс, fire-шоу, электрическое шоу и танцы лилипутов. Следить за успехами коллектива можно на странице в Инстаграм.

Тюменский эстрадно-цирковой театр обрел популярность и за пределами региона. В 2019 году весь коллектив шоу работал на юге.

"Работая на побережье Азовского моря, мы поняли, что занимаемся своим делом, наше творчество нравится людям", - поделилась художественный руководитель шоу Евгения Непочатых.

В копилке тюменского эстрадно-циркового театра немало наград: они лауреаты различных международных фестивалей артистов цирка и эстрадного жанра, победители конкурсов "Дельфийские игры", "Проснись звездой", "Признание Артист", Fire-2017. Также коллектив шоу участвовал в телепроекте "Минута славы", пишет "Тюменская область сегодня".